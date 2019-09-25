Два дня в Бежецке и Твери будут давать бесплатные юридические консультации
Всероссийские дни бесплатной юридической помощи состоятся в четверг и пятницу, 26 и 27 сентября. Тверская область к ним традиционно присоединится. Бесплатные приёмы будут организованы в Бежецке и Твери.
Желающих получить бесплатную юридическую консультацию примут специалисты:
- регионального управления Федеральной службы судебных приставов,
- областной Прокуратуры,
- Адвокатской и Нотариальной палат Тверской области,
-Ассоциации юристов России,
- профессорско-педагогического состава Тверского госуниверситета (юридического факультета).
Дни бесплатной юридической помощи проводятся регулярно в целях развития правовой грамотности, а также для обеспечения доступа людей к квалифицированной юридической помощи.
26 сентября с 10:30 до 12:30 приём будет организован в администрации Бежецкого района (Бежецк, ул. Первомайская, д. 21).
27 сентября с 13:00 до 16:00 - в приёмной Президента РФ (Тверь, ул. Советская, д. 46).
ИСТОЧНИК KP.RU