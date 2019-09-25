Ещё пять экспонатов Тверской картинной галереи попадут в приложение "Artefact"

СЕГОДНЯ 19:48 2019-09-25T19:48:40+03:00

В коллекции приложения уже есть одиннадцать экспонатов Тверской областной картинной галереи. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Картины можно будет не только рассмотреть, но и узнать о них много интересного

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Коллекция приложения "Artefact" скоро пополнится ещё несколькими экспонатами Тверской областной картинной галереи - сообщает галерея на своём сайте.

Напомним, "Artefact" - некая электронная галерея, в которой представлены экспонаты из ведущих музеев и галерей страны. Разработал проект федеральный Минкульт.

Галерея "Artefact" работает под девизом «Искусство, каким вы его ещё не видели». Мобильное приложение и сайт проекта дают возможность не только рассмотреть экспонаты и узнать имя его создателя, но и открыть для себя интересные подробности. Например, расскажет об особенностях техники живописца и предложит познакомиться с малоизвестными фактами о сюжете картины. А если экспонат реставрировали, приложение покажет его состояние до реставрации.

На сегодняшний момент в коллекции приложения было одиннадцать экспонатов Тверской областной картинной галереи, и совсем скоро появится ещё пять.

ИСТОЧНИК KP.RU