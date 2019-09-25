Прокуратура помогла сироте восстановить права на жилье в Тверской области

СЕГОДНЯ 19:44 2019-09-25T19:44:08+03:00

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С заявлением в прокуратуру Бельского района обратился 21-летний местный житель. Родители молодого человека умерли, он остался сиротой и не имеет собственного жилья. При этом у него есть право на дополнительные гарантии по социальной поддержке, в том числе и на обеспечение вне очереди жилым помещением по договору социального найма. Чтобы восстановить права заявителя, прокурор обратился в суд с иском об обязании муниципальные органы власти предоставить заявителю жилое помещение. Исковые требования прокурора удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU