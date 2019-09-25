Женщина-водитель пострадала в ДТП на трассе М-10 в Тверской области

СЕГОДНЯ 19:26 2019-09-25T19:26:48+03:00

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Авария произошла 25 сентября на 306-м км трассы М-10 "Россия" в Вышневолоцком районе. На указанном участке дороги столкнулись две иномарки "Рено". О случившемся сообщила региональная Госавтоинспекция. В результате аварии пострадала 33-летняя женщина-водитель невиновного автомобиля. С травмами она была госпитализирована в Вышневолоцкую ЦРБ. Угрозы ее жизни нет. Водитель второго автомобиля не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU