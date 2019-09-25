Пенсионеров Тверской области призывают не попадаться на обман липовых пенсионных юристов

СЕГОДНЯ 17:11 2019-09-25T17:11:13+03:00

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Сотрудники тверского отделения Пенсионного фонда России предупреждают жителей Тверской области о попытках оказания сомнительных услуг в интернете. В сети появляются сайты-подделки, имитирующие стиль официального сайта Пенсионного фонда.

- Плохо структурированная организация сайтов-подделок и наличие большого количества рекламных баннеров сильно осложняет восприятие информации. Делается это умышленно, поскольку на помощь растерявшемуся в информационном хаосе пользователю всегда приходит онлайн-чат с «пенсионным юристом». Переписка длится недолго, и для решения проблемы человеку практически сразу предлагается оставить контактный номер телефона. Через некоторое время на него поступает звонок с предложением обратиться в «правовой центр поддержки», где обещают помочь с оформлением причитающихся выплат. Такая помощь, само собой, не бесплатна, но об этом потенциальная жертва «пенсионных юристов» узнаёт потом, равно как и о том, что обещанных выплат в действительности не существует, - сообщает тверское региональное отделение ПФР.

Специалисты призывают трезво оценивать ситуацию и не позволять себя обмануть. По всем вопросам, связанным с вашей пенсией или иными выплатами, вы всегда можете обратиться на телефон горячей линии тверского отделения Пенсионного фонда РФ: 8 (4822) 77-74-45.

ИСТОЧНИК KP.RU