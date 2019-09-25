Тверское "Динамо" завершило первую серию домашних матчей чемпионата ВХЛ

СЕГОДНЯ 16:25 2019-09-25T16:25:01+03:00

Хозяева обыграли команду "Металлург" из Новокузнецка со счетом 4:2

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В заключительном матче первой домашней серии нового сезона тверское "Динамо" принимало на льду новокузнецкий "Металлург". Игра состоялась в СК " Юбилейный" в Твери 21 сентября и собрала около 1500 болельщиков.

"Динамовцы" смогли открыть счет уже на четвертой минуте первого периода. На исходе восьмой минуты гости ошиблись при выходе из зоны, и вторая шайба влетела в пустой угол ворот соперника. За минуту до перерыва "Металлург" усилиями Глеба Зырянова сократил отставание в счете - 2:1.

- Первое большинство динамовцы получили в начале второй двадцатиминутки. И сразу реализовали преимущество в одного игрока. Классическую комбинацию в два паса с фланга на фланг завершил Федор Гусынин, - сообщает пресс-центр хоккейного клуба "Динамо" Тверь.

Немногим позже быстрая контратака Ивана Иванова и Павла Ткаченко увеличила разрыв в счете - 4:1.

В начале заключительной трети мачта Станислав Бутузов пробил вратаря "Динамо" Игоря Тяло мощным броском от синей линии. Итоговый счет игры - 4:2.

По итогам матча "Динамо" Тверь переместилось на 16-ю строчку турнирной таблицы. Следующим соперником бело-голубых станет хоккейная команда "Молот-Прикамье" из Перми.

Матч состоится 28 сентября. В 15:00.

ИСТОЧНИК KP.RU