2019-09-25T16:04:18+03:00
Общество

Житель Тверской области задолжал по алиментам 300 тысяч рублей

По решению суда он получил восемь месяцев исправительных работ
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Тверской области задолжал по алиментам более 300 тысяч рублейЖитель Тверской области задолжал по алиментам более 300 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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За неуплату алиментов несовершеннолетней дочери осужден 40-летний житель Зубцова Тверской области.

В отношении мужчины было возбуждено исполнительное производство и возложены обязанности по содержанию ребенка, которые он не исполнял. Ранее он уже был приговорен к обязательным работам, понес наказание, но алименты так и не заплатил.

Общая сумма задолженности составила более 300 тыс. рублей.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновному условное наказание в виде исправительных работ сроком на 8 месяцев с удержанием 10% из заработной платы в доход государства ежемесячно и с испытательным сроком 12 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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