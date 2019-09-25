2019-09-25T15:55:19+03:00
Происшествия

Двое автомойщиков угнали и разбили иномарку клиента в Твери

Злоумышленники бросили машину на месте происшествия
Ольга ТРОФИМОВА
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Автомойщики в Твери угнали и разбили машину клиентаАвтомойщики в Твери угнали и разбили машину клиентаФото: Алексей БУЛАТОВ
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С заявлением об угоне автомобиля в дежурную часть Управления МВД России по городу Твери обратился 29-летний местный житель. Автовладелец рассказал, что отдал автомобиль на автомойку и передал ключи работникам, чтобы они его перегнали и помыли.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Ими оказались двое молодых людей. Они пояснили, что решили прокатится на иномарке, но не справились с управлением и врезались в столб.

Злоумышленники скрылись с места происшествия, оставив транспортное средство на месте ДТП.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. За угон автомобиля фигурантам грозит до семи лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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