Медалью «За укрепление боевого содружества» за подписью Сергея Шойгу наградили в Твери протоиерея Романа Манилова

СЕГОДНЯ 15:43 2019-09-25T15:57:53+03:00

Протоиерея Романа Манилова (в центре) наградили высокой наградой. Фото: с сайта bakunina-fond.ru

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На днях в Военной академии воздушно-космической обороны имени Г.К. Жукова состоялось праздничное событие – торжественный сбор юнармейцев, учащихся кадетских классов, представителей Георгиевского движения Тверской области. В рамках которого были вручены высокие награды.

По ходатайству Ассоциации Тверских землячеств и ее председателя капитана 1-го ранга Сергея Спиридонова медалью Министерства обороны РФ «За укрепление боевого содружества» за подписью министра обороны Сергея Шойгу был награжден протоиерей Роман Манилов – настоятель храма Иоанна Шанхайского Твери, председатель Отдела культуры Тверской епархии, директор Фонда и музея Е.М. Бакуниной Твери.

Награду священнику вручили за многолетнюю деятельность по развитию общественно-культурных связей Твери и Севастополя, восстановление могил тверских защитников Севастополя и установку памятного знака тверскому вице-адмиралу Николаю Колокольцову в Севастополе, издание серии книг по военно-исторической тематике, патриотическую работу с молодежью Твери и Севастополя и создание музея военно-медицинской славы Екатерины Бакуниной в Твери.

Высокую награду в том числе получили: директор и создатель музея вице-адмирала Владимира Корнилова в с. Рясня Старицкого района Тверской области Владимир Волнухин (посмертно) и директор Тургиновской средней школы Ольга Карасева (за многолетнюю деятельность по поддержке и развитию Георгиевского движения на тверской земле).

Также на мероприятии за усердие и труды, проявленные при участии в параде ВМФ в Санкт-Петербурге вручили награды тверским юнармейцам.

От имени Министра обороны РФ награды вручали и поздравляли награжденных председатель «Генеральского клуба» Твери гвардии генерал-майор Александр Грибов и председатель Ассоциации Тверских землячеств капитан 1-го ранга Сергей Спиридонов.

Награду священнику вручили за многолетнюю деятельность по развитию общественно-культурных связей Твери и Севастополя. Фото: с сайта bakunina-fond.ru

ИСТОЧНИК KP.RU