2019-09-25T15:06:01+03:00
Общество

«Тверь Водоканал» отмечает рост числа засоров канализации

Специалисты ООО «Тверь Водоканал» фиксируют рост числа засоров на канализационных сетях
Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ
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Засор в канализации – это проблема, с которой сталкивался каждыйЗасор в канализации – это проблема, с которой сталкивался каждый
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Так, в августе их количество выросло почти на 20 % по сравнению с июлем, в сентябре показатели сохраняются.

Этот сезонный рост связан с периодом заготовок на зиму. Зачастую образующуюся при этом значительную массу пищевых отходов и оставшееся после жарки масло хозяйки утилизируют через унитаз. Между тем бытовая канализация для этого не предназначена, это приводит к увеличению числа засоров.

Крупный мусор создает затор в трубах, жир в холодной воде отвердевает, накапливается и также забивает трубы. Это приводит к затоплению подвалов домов, изливу из унитазов или выходу стоков на поверхность. Выброшенный в канализацию мусор наносит существенный урон и городской системе водоотведения, так как способен вывести из строя оборудование насосных станций.

На сегодня число засоров, устраненных предприятием с начала 2019 года, уже на 10% превысило плановые цифры, которые формируются на основе среднестатистических данных за последние годы. «Тверь Водоканал» напоминает, что система водоотведения не предназначена для утилизации твердых и пищевых отходов, жиров и масел, строительного мусора и гигиенических принадлежностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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