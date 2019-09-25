Творческий вечер артистки, певицы и поэтессы Наталии Лукьяновой состоится в Твери

СЕГОДНЯ 13:28 2019-09-25T13:28:25+03:00

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29 сентября в актовом зале библиотеки имени Горького Твери состоится творческий вечер Наталии Лукьяновой. Наталия Лукьянова – лауреат Международного фестиваля песен о войне им. Э. Хиля, дипломант Всероссийского конкурса «Звезда, рождённая в Петербурге», конкурса им. С.Я. Лемешева, фестиваля А. Петрова, экс-солистка Ярославской государственной филармонии, артистка петербургской эстрады, поэтесса, преподаватель.

В программе прозвучат современные романсы, песни из кинофильмов, авторские стихи. В концерте также примет участие Елена Яманова.

Начало в 16:00

Вход свободный. Справки по телефону: 34-34-92.

ИСТОЧНИК KP.RU