2019-09-25T13:28:25+03:00
Звезды

Творческий вечер артистки, певицы и поэтессы Наталии Лукьяновой состоится в Твери

Вход свободный
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

29 сентября в актовом зале библиотеки имени Горького Твери состоится творческий вечер Наталии Лукьяновой. Наталия Лукьянова – лауреат Международного фестиваля песен о войне им. Э. Хиля, дипломант Всероссийского конкурса «Звезда, рождённая в Петербурге», конкурса им. С.Я. Лемешева, фестиваля А. Петрова, экс-солистка Ярославской государственной филармонии, артистка петербургской эстрады, поэтесса, преподаватель.

В программе прозвучат современные романсы, песни из кинофильмов, авторские стихи. В концерте также примет участие Елена Яманова.

Начало в 16:00

Вход свободный. Справки по телефону: 34-34-92.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Житель Тверской области попался с двумя свертками наркотиков
В Тверской области супругов лишили родительских прав над тремя детьми
Глава администрации поселения в Тверской области выделила себе под сад участок в 38 гектаров
В Тверской области мужчина, угрожая прохожему зажигалкой-пистолетом, отобрал у прохожего мобильник
Один человек пострадал в ДТП на трассе М-10 в Тверской области
Житель Тверской области проведет в колонии девять с половиной лет за убийство своего приятеля
Следователи проверяют обстоятельства травмирования в автобусе пожилой женщины в Твери
Фермеры Тверской области представят свою продукцию на продовольственной ярмарке
В Твери пассажирка выпала из автобуса и получила травмы
В Твери вокруг костёла пройдет крестный ход
Тверской театр "Премьер" представит музыкальный детектив "Две стрелы"
На уютный просмотр мультфильма "Ходячий замок" приглашают в Твери
Спектакль «Фанфаронова гора», созданный по записным книжкам Льва Толстого, покажут в Твери
В Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области доставили истощённого медвежонка
Красоту песен и стихов, исполненных на языке жестов, покажут жителям Твери
В центре Твери закрасили космонавта, которого нарисовал уличный художник Майк Хайпер
В Тверской области сбили велосипедиста, который рулил одной рукой
В Твери изменились сроки перекрытия улицы Горького