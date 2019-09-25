В Тверской области супругов лишили родительских прав над тремя детьми

СЕГОДНЯ 13:14 2019-09-25T13:14:31+03:00

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Неблагополучная семья с тремя малолетними детьми - 3, 5 и 10 лет - проживала в Селижаровском районе. В отношении них прокуратурой Селижаровского района была проведена проверка.

Установлено, что родители злоупотребляют спиртными напитками и не ухаживают за детьми. Жилье находится в антисанитарном состоянии, периодически отсутствует еда, дети несколько раз были заражены педикулезом.

За неисполнение свои обязанностей по содержанию детей родители были оштрафованы. Кроме того, прокуратура района обратилась в суд с заявлением об ограничении супругов в родительских правах в виду того, что проживание с такими родителями может быть опасным для детей.

Исковые требования прокурора удовлетворены.

Решение не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU