2019-09-25T13:14:31+03:00
Общество

В Тверской области супругов лишили родительских прав над тремя детьми

Мать и отец неоднократно привлекались к административной ответственности и злоупотребляли спиртным
Ольга ТРОФИМОВА
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Суд лишил супругов родительских прав над тремя детьми Фото: архив "КП"Суд лишил супругов родительских прав над тремя детьми Фото: архив "КП"
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Неблагополучная семья с тремя малолетними детьми - 3, 5 и 10 лет - проживала в Селижаровском районе. В отношении них прокуратурой Селижаровского района была проведена проверка.

Установлено, что родители злоупотребляют спиртными напитками и не ухаживают за детьми. Жилье находится в антисанитарном состоянии, периодически отсутствует еда, дети несколько раз были заражены педикулезом.

За неисполнение свои обязанностей по содержанию детей родители были оштрафованы. Кроме того, прокуратура района обратилась в суд с заявлением об ограничении супругов в родительских правах в виду того, что проживание с такими родителями может быть опасным для детей.

Исковые требования прокурора удовлетворены.

Решение не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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