В Тверской области супругов лишили родительских прав над тремя детьми
Неблагополучная семья с тремя малолетними детьми - 3, 5 и 10 лет - проживала в Селижаровском районе. В отношении них прокуратурой Селижаровского района была проведена проверка.
Установлено, что родители злоупотребляют спиртными напитками и не ухаживают за детьми. Жилье находится в антисанитарном состоянии, периодически отсутствует еда, дети несколько раз были заражены педикулезом.
За неисполнение свои обязанностей по содержанию детей родители были оштрафованы. Кроме того, прокуратура района обратилась в суд с заявлением об ограничении супругов в родительских правах в виду того, что проживание с такими родителями может быть опасным для детей.
Исковые требования прокурора удовлетворены.
Решение не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU