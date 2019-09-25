Глава администрации поселения в Тверской области выделила себе под сад участок в 38 гектаров
Глава администрации Городенского сельского поселения Конаковского района выделила под садоводство участок площадью 38 га, находящийся в государственной собственности. Законность ее действия проверила прокуратура.
Установлено, что чиновница нарушила требования федерального законодательства, предоставив участок в пользование садовому товариществу, членами которого являлась они ее родственник.
Арбитражным судом Тверской области по иску прокуратуры совершенная сделка признана недействительной.
В отношении главы администрации Городенского сельского поселения возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 285 УК РФ.
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