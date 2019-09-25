Один человек пострадал в ДТП на трассе М-10 в Тверской области
ДТП случилось днем, 24 сентября, на 243-м км трассы М-10 "Россия" в Торжокском районе.
55-летний водитель автомобиля "Хендай" ехал в сторону Москвы, не соблюдал дистанцию, не правильно выбрал дистанцию скорость движения и столкнулся с полуприцепом "Шмитц", сцепленным с автомашиной "Мерседес-Бенц", под управлением 51-летнего водителя.
Как уточнили в УГИБДД России по Тверской области, фура остановилась перед нерегулируемым пешеходным переходом, чтобы пропустить пешехода.
В результате аварии пострадал водитель "Хендай". С травмами он доставлен в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU