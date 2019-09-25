Один человек пострадал в ДТП на трассе М-10 в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:28 2019-09-25T12:28:27+03:00

ДТП на трассе М-10 в Торжокском районе Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

Изменить размер текста: A A

ДТП случилось днем, 24 сентября, на 243-м км трассы М-10 "Россия" в Торжокском районе.

55-летний водитель автомобиля "Хендай" ехал в сторону Москвы, не соблюдал дистанцию, не правильно выбрал дистанцию скорость движения и столкнулся с полуприцепом "Шмитц", сцепленным с автомашиной "Мерседес-Бенц", под управлением 51-летнего водителя.

Как уточнили в УГИБДД России по Тверской области, фура остановилась перед нерегулируемым пешеходным переходом, чтобы пропустить пешехода.

В результате аварии пострадал водитель "Хендай". С травмами он доставлен в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU