Следователи проверяют обстоятельства травмирования в автобусе пожилой женщины в Твери
Следователем Заволжского межрайонного следственного отдела г. Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту травмирования в автобусе пожилой женщины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.
Напомним, авария произошла 24 сентября на проспекте Ленина в Твери. Водитель автобуса №20 начал отъезжать от остановки и прищемил дверью пассажирку. В результате пенсионерка выпала из салона и получила травмы.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU