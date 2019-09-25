Следователи проверяют обстоятельства травмирования в автобусе пожилой женщины в Твери

СЕГОДНЯ 10:45 2019-09-25T10:45:32+03:00

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Следователем Заволжского межрайонного следственного отдела г. Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки по факту травмирования в автобусе пожилой женщины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Напомним, авария произошла 24 сентября на проспекте Ленина в Твери. Водитель автобуса №20 начал отъезжать от остановки и прищемил дверью пассажирку. В результате пенсионерка выпала из салона и получила травмы.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU