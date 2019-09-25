2019-09-25T10:08:54+03:00
Общество

Фермеры Тверской области представят свою продукцию на продовольственной ярмарке

Она состоится в Твери 28 сентября
Ольга ТРОФИМОВА
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На сельхозярмарке можно будет купить продукцию от местных производителейНа сельхозярмарке можно будет купить продукцию от местных производителейФото: Михаил ФРОЛОВ
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В ближайшую субботу, 28 сентября, в областной столице состоится торжественное открытие "Ярмарки продовольствия". Жители и гости Твери смогут купить у фермеров и предприятий региона мясо, рыбу, молочную продукцию, мед, овощи и даже изделия народных промыслов.

- Наша главная цель – обеспечить продовольственную безопасность и улучшить жизнь селян. Большое значение в решении этих задач имеет организация продовольственных ярмарок, развитие кооперации, создание эффективных коммерческих связей между производителями Тверской области и других регионов России, – считает губернатор Игорь Руденя.

Торговые ряды установят на Московском шоссе, 16, корп. 3 (у гипермаркета "Лента"). Ярмарка будет работать с 10:00 до 17:00. В 11:00 состоится торжественное открытие с конкурсами, анимацией и выступлениями творческих коллективов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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