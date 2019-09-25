В Твери пассажирка выпала из автобуса и получила травмы

СЕГОДНЯ 09:43 2019-09-25T09:43:27+03:00

Пассажирка получила травмы, выпав из автобуса в Твери Фото: Елена ВОРОБЬЕВА

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ДТП случилось днем, 24 сентября, на проспекте Ленина в Твери.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 59-летний водитель, управляя автобусом Лиаз, следовавшим по маршруту №20, начал отъезжать от остановки и зажал дверью пассажира.

Заметив это, водитель остановился, и 68-летняя женщина выпала из салона. С травмами пострадавшую доставили в больницу и после оказания медпомощи отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU