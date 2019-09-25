В Твери вокруг костёла пройдет крестный ход
29 сентября католические верующие празднуют День святого Михаила. В связи с этим религиозная организация Приход Римско-Католической Церкви Преображения Господнего в Твери (настоятель прихода отец Марэк Тачиковски) проведет в областной столице крестный ход.
Соответствующее постановление опубликовала администрация города. Количество участников заявлено 50 человек.
Верующие пройдут по маршруту: вокруг сквера Героев Чернобыля, от Храма Преображения Господнего – улица Советская – улица Вагжанова – Смоленский переулок – Храм Преображения Господнего.
Выход участников на проезжую часть не планируется, поэтому движение транспорта ограничивать не будут.
Начало крестного хода в 11:30.
ИСТОЧНИК KP.RU