2019-09-25T08:51:44+03:00
Звезды

В Твери вокруг костёла пройдет крестный ход

Он состоится 29 сентября
Ольга ТРОФИМОВА
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Католические верующие пройдут крестным ходом по улицам Твери Фото: архив "КП"Католические верующие пройдут крестным ходом по улицам Твери Фото: архив "КП"
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29 сентября католические верующие празднуют День святого Михаила. В связи с этим религиозная организация Приход Римско-Католической Церкви Преображения Господнего в Твери (настоятель прихода отец Марэк Тачиковски) проведет в областной столице крестный ход.

Соответствующее постановление опубликовала администрация города. Количество участников заявлено 50 человек.

Верующие пройдут по маршруту: вокруг сквера Героев Чернобыля, от Храма Преображения Господнего – улица Советская – улица Вагжанова – Смоленский переулок – Храм Преображения Господнего.

Выход участников на проезжую часть не планируется, поэтому движение транспорта ограничивать не будут.

Начало крестного хода в 11:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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