2019-09-24T23:49:27+03:00
Звезды

Тверской театр "Премьер" представит музыкальный детектив "Две стрелы"

Спектакль будет интересен подростковой и взрослой аудитории
Ирина ТАРАСОВА
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Зрителям будет представлена постановка профессионального курса "Школы Мюзикла". Фото: из архива театра "Премьер"Зрителям будет представлена постановка профессионального курса "Школы Мюзикла". Фото: из архива театра "Премьер"
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27 сентября театр "Премьер" Твери представит спектакль "Две стрелы".

Зрителям будет представлена постановка профессионального курса "Школы Мюзикла".

- Каменный век в каменных джунглях! Этот музыкальный детектив будет интересен всем, - рассказывают артисты. - В течение двух часов гостям предстоит погрузиться в мир, очень похожий на наш. Здесь есть свои герои и предатели, люди боя и ораторы, здесь бушуют самые обычные человеческие страсти. И в этом нет ничего странного, ведь люди всегда остаются людьми, в какую бы эпоху они не жили.

Спектакль будет интересен подростковой и взрослой аудитории. Возраст: 12+

ул. Желябова, 22 (театральный зал)

Начало в 19:00.

Продолжительность: 2 часа.

Билеты: 300 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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