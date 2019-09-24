Тверской театр "Премьер" представит музыкальный детектив "Две стрелы"
27 сентября театр "Премьер" Твери представит спектакль "Две стрелы".
Зрителям будет представлена постановка профессионального курса "Школы Мюзикла".
- Каменный век в каменных джунглях! Этот музыкальный детектив будет интересен всем, - рассказывают артисты. - В течение двух часов гостям предстоит погрузиться в мир, очень похожий на наш. Здесь есть свои герои и предатели, люди боя и ораторы, здесь бушуют самые обычные человеческие страсти. И в этом нет ничего странного, ведь люди всегда остаются людьми, в какую бы эпоху они не жили.
Спектакль будет интересен подростковой и взрослой аудитории. Возраст: 12+
ул. Желябова, 22 (театральный зал)
Начало в 19:00.
Продолжительность: 2 часа.
Билеты: 300 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU