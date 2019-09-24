Спектакль «Фанфаронова гора», созданный по записным книжкам Льва Толстого, покажут в Твери
В выставочном зале галереи в БЦ «Донской» Тверской областной картинной галереи будет продолжен проект «Театральная среда».
Откроется цикл 25 сентября вечером «Фанфаронова гора», где предстанет таинственный образ из детских воспоминаний Л. Н. Толстого – неразгаданный и непостижимый. Гостей ждет моноспектакль Алексея Зинатулина, созданный по мотивам записных книжек писателя, «сотканный из наблюдений, снов, слов, воспоминаний, парадоксов».
- В основу спектакля легли записные книжки, которые велись Львом Николаевичем с 1855 года и до конца его жизни. В постановку вошли также фрагменты из трёх книг: «Моя жизнь» С. А. Толстой, жены писателя, «Освобождение Толстого» И. А. Бунина и цикл лекций «Дневники Льва Толстого» философа Владимира Бибихина, - рассказывает Алексей Зинатулин.
Но это не все.
До конца года гостям будет представлен цикл «Русская классика». В рамках выставок одного дня из собрания галереи прозвучат произведения И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова. В декабре можно будет проследить эволюцию русского святочного рассказа от классических образцов 19 века до чудесных историй, произошедших под Рождество в наши дни.
Всех ждут на встречах каждую последнюю среду месяца по адресу: ул. Дмитрия Донского, д. 37, корп. 1.
Начало в 18:30.
Стоимость билета – 100 руб.
ИСТОЧНИК KP.RU