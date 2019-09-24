2019-09-24T21:57:39+03:00
Общество

В Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области доставили истощённого медвежонка

Маленького косолапого обнаружили запертым в вагончике
Виктория ТУШКОВА
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Новый подопечный прибыл в Центр спасения медвежат-сирот из Мурманска. Фото: Центр спасения медвежат-сирот, vk.com/obrcrussiaНовый подопечный прибыл в Центр спасения медвежат-сирот из Мурманска. Фото: Центр спасения медвежат-сирот, vk.com/obrcrussia
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Обычно в сентябре-октябре Центр спасения медвежат-сирот учёных Пажетновых завершает свой "сезон". Подросших и обученных быть самостоятельными медвежат выпускают на волю.

Но бывают и исключения. Например, если медвежонок слишком слаб и не готов к самостоятельной жизни.

Увы, в этом году произошёл именно такой случай. Истощённого медвежонка доставили в Центр из Мурманска два дня назад.

- Медвежий малыш - ровесник наших подопечных, но он истощён и весит всего 19 кг. Мы не знаем начала несчастной истории малыша. Известно лишь, что пару недель назад его обнаружили запертым в вагончике, где он содержался в ужасных условиях, - сообщили работники Центра спасения медвежат-сирот на своей страничке в соцсети.

Косолапого малыша почти не кормили - он изредка перебивался хлебом и водой, а такая диета совсем не подходит растущему хищнику. Но ему повезло. Теперь здоровьем медвежонка займутся сотрудники Центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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