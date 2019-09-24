Красоту песен и стихов, исполненных на языке жестов, покажут жителям Твери
В пятницу, 27 сентября, в центральной городской библиотеке имени Герцена (Тверской проспект, 5) состоится необычный поэтический вечер «Музыка души».
Члены Тверского регионального отделения Всероссийского общества глухих и выпускники кружка «Открываем мир жестов», который работает при Центральной городской библиотеке имени Герцена, исполнят песни и стихи на жестовом языке.
- Вы сможете почувствовать и увидеть всю красоту и своеобразие русского жестового языка, - обещают организаторы.
Встреча начнётся в 13:00.
СПРАВКА "КП"
Русский жестовый язык официально признан в Российской Федерации языком общения при наличии нарушений слуха и (или) речи. На русском жестовом языке также разговаривают на Украине, в Белоруссии, Казахстане. Грамматика русского жестового языка отличается от грамматики русского словесного языка: поскольку слова сложнее преобразовывать морфологически, его грамматика более строгая, чем в русском языке.
ИСТОЧНИК KP.RU