В Твери изменились сроки перекрытия улицы Горького

СЕГОДНЯ 19:20 2019-09-24T19:20:32+03:00

Их сдвинули из-за того, что рабочие ремонтируют улицу с опережением графика

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Во вторник, 24 сентября, администрация Твери сообщила, что закрытый участок на улице Горького, от Артиллерийского переулка до улицы Скворцова-Степанова, откроют раньше срока.

Изначально планировалось, что он будет перекрыт с 21 по 30 сентября, но подрядчики работают на объекте с опережением графика, поэтому участок откроют в ближайшие дни.

Участок от улицы Скворцова-Степанова до улицы Благоева, который планировалось закрыть с 28 сентября, перекрываться не будет.

А вот участок от улицы Благоева до площади Мира закроют для движения и парковки транспорта в 6:00 утра 25 сентября. Плановый срок возобновления движения на данном участке 23:00 вечера 30 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU