2019-09-24T19:20:32+03:00
Общество

В Твери изменились сроки перекрытия улицы Горького

Их сдвинули из-за того, что рабочие ремонтируют улицу с опережением графика
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Улицу Горького в Твери ремонтируют с опережением графика Фото: пресс-служба администрации ТвериУлицу Горького в Твери ремонтируют с опережением графика Фото: пресс-служба администрации Твери
Изменить размер текста:

Во вторник, 24 сентября, администрация Твери сообщила, что закрытый участок на улице Горького, от Артиллерийского переулка до улицы Скворцова-Степанова, откроют раньше срока.

Изначально планировалось, что он будет перекрыт с 21 по 30 сентября, но подрядчики работают на объекте с опережением графика, поэтому участок откроют в ближайшие дни.

Участок от улицы Скворцова-Степанова до улицы Благоева, который планировалось закрыть с 28 сентября, перекрываться не будет.

А вот участок от улицы Благоева до площади Мира закроют для движения и парковки транспорта в 6:00 утра 25 сентября. Плановый срок возобновления движения на данном участке 23:00 вечера 30 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Твери закрасили космонавта, которого нарисовал уличный художник Майк Хайпер
В Тверской области сбили велосипедиста, который рулил одной рукой
Тверским школьникам советуют отрываться от компьютера каждые полчаса
У жительницы Твери украли велосипед, оставленный в подъезде без присмотра
В Тверской области поймали бешеную собаку
Предприниматель из Твери заплатит крупный штраф за задержку зарплаты сотрудникам
На улице Терещенко в Твери сбили пешехода
Школьников из Тверской области приглашают принять участие в конкурсе рисунков на спортивную тематику
Житель Тверской области культивировал на своем участке наркотические растения
В тверском доме-интернате престарелых и инвалидов кормили некачественным творогом и сыром
В Тверской области почти 200 тысяч человек сделали прививку от гриппа
Фельдшерско-акушерский пункт в Тверской области работал без лицензии
В Твери переложили более 360 квадратных метров асфальта
Киллер Веселов незадолго до смерти признался близким, что убил Михаила Круга
Ребенок травмировал руку во время отдыха в детском центре под Тверью
Бывший замгубернатора Тверской области Алексей Каспржак стал марафонцем
В школах и детских садах Твери стало тепло
Медальон погибшего в Тверской области красноармейца передадут родственникам
В Твери пешеход пострадал по вине неизвестного водителя
Житель Тверской области хранил в лесу боевые снаряды
На экологической встрече в Твери будут сортировать мусор, читать стихи и слушать музыку
Сольный концерт Евгения Окунева «Я хочу тебя видеть» пройдет в Твери