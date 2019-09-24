2019-09-24T15:37:48+03:00
Происшествия

У жительницы Твери украли велосипед, оставленный в подъезде без присмотра

Ущерб составил семь тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Велосипед украли из подъезда, где он стоял без присмотраВелосипед украли из подъезда, где он стоял без присмотраФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В дежурную часть Управления МВД России по городу Твери обратилась 31-летняя жительница областного центра. Потерпевшая заявила, что из подъезда дома украли принадлежащий ей велосипед стоимостью семь тысяч рублей.

Выяснилось, что транспортное средство владелица оставила без присмотра. Оперативники выехали на место происшествия, составили описание пропавшего имущества и по составленной ориентировке приступили к поискам.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в краже. Им оказался неработающий ранее судимый 28-летний местный житель. Мужчина сознался в содеянном.

По статье "Кража" злоумышленнику грозит пять лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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