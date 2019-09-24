В Тверской области поймали бешеную собаку
Животное бегало без надзора в Калязинском районе
В Тверской области поймали собаку больную бешенствомФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:
Очередной случай бешенства зарегистрирован специалистами Тверской межобластной ветеринарной лаборатории в Калязинском районе.
На этот раз опасный вирус был выявлен у безнадзорной собаки, которую отловили в Калязине.
Исследование проводилось в рамках эпизоотологического мониторинга, реализуемого на территории региона Управлением Россельхознадзора совместно с Главным управлением «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области.
Как отмечают в ведомстве, этот случай стал двадцатым по счету с начала 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU