В Тверской области поймали бешеную собаку

СЕГОДНЯ 15:23 2019-09-24T15:23:36+03:00

Животное бегало без надзора в Калязинском районе

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Очередной случай бешенства зарегистрирован специалистами Тверской межобластной ветеринарной лаборатории в Калязинском районе.

На этот раз опасный вирус был выявлен у безнадзорной собаки, которую отловили в Калязине.

Исследование проводилось в рамках эпизоотологического мониторинга, реализуемого на территории региона Управлением Россельхознадзора совместно с Главным управлением «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области.

Как отмечают в ведомстве, этот случай стал двадцатым по счету с начала 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU