Предприниматель из Твери заплатит крупный штраф за задержку зарплаты сотрудникам

СЕГОДНЯ 14:28 2019-09-24T14:28:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Перед судом по уголовному делу по ч.2 статьи 145.1 УК РФ предстал директор предприятия ООО "Велига".

Следствием установлено, что мужчина, являясь директором общества, задолжал девяти работникам заработную плату на общую сумму свыше 1,3 млн рублей. При этом, как сообщили в областной прокуратуре, состояние финансово-хозяйственной деятельности предприятия позволяло руководителю выплачивать заработную плату, однако он не делал этого, руководствуясь личной заинтересованностью.

В судебном заседании обвиняемый свою вину не признал.

По решению суда за совершенное преступление виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU