2019-09-24T13:58:52+03:00
Общество

Школьников из Тверской области приглашают принять участие в конкурсе рисунков на спортивную тематику

Региональный этап стартует 1 октября
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области стартует конкурс рисунков "Спорт глазами детей" Фото: областной спорткомитетВ Тверской области стартует конкурс рисунков "Спорт глазами детей" Фото: областной спорткомитет
Изменить размер текста:

С 1 октября по 29 ноября в Тверской области стартует региональный этап Всероссийского конкурса детских рисунков «Спорт глазами детей». Он реализуется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

По мнению губернатора Игоря Рудени, спорт может и должен стать образом жизни большинства людей.

Именно на популяризацию спорта и рассчитан конкурс. Принять участие в нем могут школьники младших классов в возрасте от 6 до 11 лет включительно.

Представить на конкурс можно только одну работу. Она должна быть выполнена без помощи взрослых и использования программ для графического дизайна и моделирования.

Рисунок с указанием фамилии, имени, возраста конкурсанта, телефона и Ф.И.О. одного из родителей (законных представителей), адресом проживания можно направить по адресу: 170003, Петербургское ш., д.33, к.1, комн. 221.

Отсканированный рисунок или фотографию рисунка (в разрешении 180 до 300 dpi (точек на дюйм), можно прислать по электронной почте shvsm.mo@yandex.ru. В тексте электронного рисунка письма необходимо указать следующие данные автора рисунка: ФИО, возраст, место проживания, наименование общеобразовательной организации и ее контакты. Подробнее о конкурсе - по телефону: 8(4822) 39-62-06.

Работа-победитель, которую определит жюри, представит Тверскую область на федеральном этапе конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
У жительницы Твери украли велосипед, оставленный в подъезде без присмотра
В Тверской области поймали бешеную собаку
Предприниматель из Твери заплатит крупный штраф за задержку зарплаты сотрудникам
На улице Терещенко в Твери сбили пешехода
Житель Тверской области культивировал на своем участке наркотические растения
В тверском доме-интернате престарелых и инвалидов кормили некачественным творогом и сыром
В Тверской области почти 200 тысяч человек сделали прививку от гриппа
Фельдшерско-акушерский пункт в Тверской области работал без лицензии
В Твери переложили более 360 квадратных метров асфальта
Киллер Веселов незадолго до смерти признался близким, что убил Михаила Круга
Ребенок травмировал руку во время отдыха в детском центре под Тверью
Бывший замгубернатора Тверской области Алексей Каспржак стал марафонцем
В школах и детских садах Твери стало тепло
Медальон погибшего в Тверской области красноармейца передадут родственникам
В Твери пешеход пострадал по вине неизвестного водителя
Житель Тверской области хранил в лесу боевые снаряды
На экологической встрече в Твери будут сортировать мусор, читать стихи и слушать музыку
Сольный концерт Евгения Окунева «Я хочу тебя видеть» пройдет в Твери