Школьников из Тверской области приглашают принять участие в конкурсе рисунков на спортивную тематику

СЕГОДНЯ 13:58 2019-09-24T13:58:52+03:00

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С 1 октября по 29 ноября в Тверской области стартует региональный этап Всероссийского конкурса детских рисунков «Спорт глазами детей». Он реализуется в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

По мнению губернатора Игоря Рудени, спорт может и должен стать образом жизни большинства людей.

Именно на популяризацию спорта и рассчитан конкурс. Принять участие в нем могут школьники младших классов в возрасте от 6 до 11 лет включительно.

Представить на конкурс можно только одну работу. Она должна быть выполнена без помощи взрослых и использования программ для графического дизайна и моделирования.

Рисунок с указанием фамилии, имени, возраста конкурсанта, телефона и Ф.И.О. одного из родителей (законных представителей), адресом проживания можно направить по адресу: 170003, Петербургское ш., д.33, к.1, комн. 221.

Отсканированный рисунок или фотографию рисунка (в разрешении 180 до 300 dpi (точек на дюйм), можно прислать по электронной почте shvsm.mo@yandex.ru. В тексте электронного рисунка письма необходимо указать следующие данные автора рисунка: ФИО, возраст, место проживания, наименование общеобразовательной организации и ее контакты. Подробнее о конкурсе - по телефону: 8(4822) 39-62-06.

Работа-победитель, которую определит жюри, представит Тверскую область на федеральном этапе конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU