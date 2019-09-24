2019-09-24T13:42:44+03:00
Происшествия

Житель Тверской области культивировал на своем участке наркотические растения

Полицейские изъяли у "агронома" более 50 кустов
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Тверской области выращивал в теплице наркосодержащие растенияЖитель Тверской области выращивал в теплице наркосодержащие растенияФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В поле зрения сотрудников наркоконтроля отдела МВД России по Конаковскому району попал 59-летний неработающий местный житель. Мужчина занимался незаконным культивированием наркосодержащих растений.

Запрещенные посевы полицейские обнаружили на его приусадебном участке, расположенном в селе Дмитрова Гора Конаковского района. При осмотре территории стражами правопорядка было изъято более 50 кустов культивированного наркотика.

Подозреваемый доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания и пояснил, что выращивал растения для личных целей.

Возбуждено уголовное дело. За незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства, фигуранту грозит лишение свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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