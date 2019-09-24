Житель Тверской области культивировал на своем участке наркотические растения
В поле зрения сотрудников наркоконтроля отдела МВД России по Конаковскому району попал 59-летний неработающий местный житель. Мужчина занимался незаконным культивированием наркосодержащих растений.
Запрещенные посевы полицейские обнаружили на его приусадебном участке, расположенном в селе Дмитрова Гора Конаковского района. При осмотре территории стражами правопорядка было изъято более 50 кустов культивированного наркотика.
Подозреваемый доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания и пояснил, что выращивал растения для личных целей.
Возбуждено уголовное дело. За незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства, фигуранту грозит лишение свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU