В тверском доме-интернате престарелых и инвалидов кормили некачественным творогом и сыром

СЕГОДНЯ 13:24 2019-09-24T13:24:39+03:00

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Пробы молочной продукции были отобраны в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Тверской области.

В образцах сыра "Российский" и творога жирностью 9% производства Москвы и Московской области, которые представили специалисты регионального Управления Россельхознадзора, эксперты Тверской межобластной ветеринарной лаборатории обнаружили кампестерин, стигмастерин и бета-ситостерин.

Полученные результаты исследований направлены в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию и в Управление Россельхознадзора для принятия соответствующих мер в отношении производителей продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU