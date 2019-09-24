В тверском доме-интернате престарелых и инвалидов кормили некачественным творогом и сыром
Пробы молочной продукции были отобраны в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Тверской области.
В образцах сыра "Российский" и творога жирностью 9% производства Москвы и Московской области, которые представили специалисты регионального Управления Россельхознадзора, эксперты Тверской межобластной ветеринарной лаборатории обнаружили кампестерин, стигмастерин и бета-ситостерин.
Полученные результаты исследований направлены в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию и в Управление Россельхознадзора для принятия соответствующих мер в отношении производителей продукции.
ИСТОЧНИК KP.RU