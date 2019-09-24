В Твери переложили более 360 квадратных метров асфальта

СЕГОДНЯ 12:34 2019-09-24T12:34:48+03:00

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В Твери продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ремонт идет во всех районах города.

На сегодняшний день полностью завершены работы на 14 из 24 основных объектов. Площадь нового покрытия на сегодняшний день составляет 368,1 кв м. Это 66% от общей запланированной площади.

Полностью завершены работы на улице Хромова, набережной Афанасия Никитина, проспекте Победы, улице Бебеля, улице Фадеева, улице Орджоникидзе, Октябрьском проспекте, улице Лермонтова, улице Машинистов, бульваре Профсоюзов, улице Строителей, улице Освобождения, улице Оснабрюкской, Рябеевском шоссе.

Отдельные этапы выполнены на улице Паши Савельевой, участке проспекта Победы - от Волоколамского проспекта до деревни Бобачёво, участке улицы Орджоникидзе - от площади Терешковой, включая площадь, до бульвара Цанова.

На минувшей неделе начался ремонт на одном из наиболее крупных объектов этого года – улице Горького в Заволжье. Вместе с ремонтом дорожного полотна здесь производится демонтаж трамвайных путей.

ИСТОЧНИК KP.RU