СЕГОДНЯ 11:40 2019-09-24T11:43:20+03:00

Киллер Веселов незадолго до смерти признался близким, что убил Михаила Круга Фото: Иван Пучков

Об этом журналистам рассказали на пресс-конференции регионального СКР

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Во вторник, 24 сентября, в СУ СК РФ по Тверской области проходит пресс-конференция, на которой следователи и полицейские раскрывают журналистам подробности дела об убийстве Михаила Круга.

Как передает с места событий корреспондент "КП-Тверь", оказывается, киллер Дмитрий Веселов перед смертью признался в убийстве круга близким. Эту информацию озвучил и.о. замначальника полиции УМВД России по Тверской области Шихбала Амирсеидов.

- В подтверждение этому есть ряд свидетелей, с кем общался Веселов перед кончиной. Самым близким он рассказал о совершении преступления, - отметил Шихбала Этибарович.

Люди долго молчали, но благодаря слаженной работе полиции и следственных органов, правда стала известна.

Напомним, 23 сентября следком Тверской области объявил, что дело об убийстве Михаила Круга закрыто. Все детали преступления и имя убийцы установлены.

ИСТОЧНИК KP.RU