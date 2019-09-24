2019-09-24T12:44:00+03:00
Общество

Фельдшерско-акушерский пункт в Тверской области работал без лицензии

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
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ФАП в Кашинском районе Тверской области работал без лицензииФАП в Кашинском районе Тверской области работал без лицензииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Данильцево работал без лицензии. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки в ГБУЗ "Кашинской ЦРБ", к которой относится структурное подразделение.

Установлено, что пункт располагался в здании, на которое отсутствовало положительное санитарно-эпидемиологическое заключение, поэтому лицензия не была выдана.

Это нарушало права граждан в области охраны здоровья. По выявленным нарушениям межрайонным прокурором в адрес главного врача внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.

- Помещение Данильцевского ФАПа приведено в соответствие с требованиями санитарного законодательства, получена лицензия на осуществление в нем медицинской деятельности, - сообщили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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