Фельдшерско-акушерский пункт в Тверской области работал без лицензии
Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Данильцево работал без лицензии. Это выяснилось в ходе прокурорской проверки в ГБУЗ "Кашинской ЦРБ", к которой относится структурное подразделение.
Установлено, что пункт располагался в здании, на которое отсутствовало положительное санитарно-эпидемиологическое заключение, поэтому лицензия не была выдана.
Это нарушало права граждан в области охраны здоровья. По выявленным нарушениям межрайонным прокурором в адрес главного врача внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.
- Помещение Данильцевского ФАПа приведено в соответствие с требованиями санитарного законодательства, получена лицензия на осуществление в нем медицинской деятельности, - сообщили в областной прокуратуре.
ИСТОЧНИК KP.RU