Бывший замгубернатора Тверской области Алексей Каспржак стал марафонцем

СЕГОДНЯ 11:01 2019-09-24T11:46:28+03:00

Он принял участие в забеге на дистанцию 42,2 км по Москве

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Бывший заместитель губернатора Тверской области Алексей Каспржак стал участником Московского марафона, который стартовал в столице 22 сентября.

Об этом Каспржак сообщил на своей странице в "Фейсбуке".

- Когда бежишь марафон, есть целых 40 км побыть наедине с самим собой. Всегда приятно поговорить с умным человеком, - пишет Алексей Анатольевич. - Подумал, что виды спорта, предполагающие преодоление человеком длинных дистанций, важны для нашей страны больше, чем для многих других. Они делают значительные расстояния доступными.

Каспржак также отмечает, что не чужой для него Тверской регион находится на расстоянии менее одной "айрнмэнской" дистанции. Да и вообще, все города Подмосковья можно оббежать за несколько выходных.

- Забег из тренажера по управлению собой становится ещё и инструментом расширения границ собственного знания о своей стране, - размышляет автор поста и замечает, что пробежавшись по Москве, увидел ее другой.

Алексей Каспржак стал участником Московского марафона Фото: facebook.com/из личного архива Алексея Каспржака

СПРАВКА "КП":

Московский марафон состоялся в Москве 22 сентября и собрал более 30 тысяч участников из разных стран. Дистанция в 42,2 километра прошла по набережным Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду, под стенами Кремля.

Бегуны смогли увидеть Кремль, всемирно известные достопримечательности и небоскребы Москва-Сити.

ИСТОЧНИК KP.RU