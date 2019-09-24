В школах и детских садах Твери стало тепло
24 сентября в Твери продолжается подключение тепла на объектах социальной сферы – в школах, детских садах, больницах, поликлиниках, других учреждениях отраслей образования и здравоохранения.
Тепло начали пускать накануне. За сутки коммунальщики подключили 87 зданий школ и детсадов, а также в 52 здания медицинских учреждений.
Еще более 30 учреждений образования и 27 медучреждений ждут своей очереди. Их должны подключить сегодня.
25 сентября будет проведена регулировка температурного режима, после чего, с 26 сентября, к отоплению начнут подключать жилой фонд.
Как сообщает администрация Твери, работы ведутся в круглосуточном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU