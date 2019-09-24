2019-09-24T09:57:16+03:00
Общество

В школах и детских садах Твери стало тепло

К отоплению подключено 87 объектов социальной сферы и 52 медучреждения
Ольга ТРОФИМОВА
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В детских садах, школах и больницах стало теплоВ детских садах, школах и больницах стало теплоФото: Мария ЛЕНЦ
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24 сентября в Твери продолжается подключение тепла на объектах социальной сферы – в школах, детских садах, больницах, поликлиниках, других учреждениях отраслей образования и здравоохранения.

Тепло начали пускать накануне. За сутки коммунальщики подключили 87 зданий школ и детсадов, а также в 52 здания медицинских учреждений.

Еще более 30 учреждений образования и 27 медучреждений ждут своей очереди. Их должны подключить сегодня.

25 сентября будет проведена регулировка температурного режима, после чего, с 26 сентября, к отоплению начнут подключать жилой фонд.

Как сообщает администрация Твери, работы ведутся в круглосуточном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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