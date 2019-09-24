2019-09-24T09:45:32+03:00
Общество

Медальон погибшего в Тверской области красноармейца передадут родственникам

Поисковики также нашли личные вещи солдата, которые отправят на хранение в Музей Победы
Ольга ТРОФИМОВА
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За время экспедиции "Ржев. Калининский фронт" поисковики подняли останки 269 бойцов и нашли 18 медальонов Фото: пресс-служба правительства Тверской областиЗа время экспедиции "Ржев. Калининский фронт" поисковики подняли останки 269 бойцов и нашли 18 медальонов Фото: пресс-служба правительства Тверской области
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25 сентября в Музее Победы состоится торжественная передача солдатского медальона родственникам погибшего в годы Великой Отечественной войны в Тверской области красноармейца Мустафы Рафикова из Башкирской АССР.

Медальон и личные вещи солдата - документы, монеты, саперная лопатка были найдены 21 августа при поисковых работах в Зубцовском районе. Все найденные артефакты передадут на хранение в Музей Победы.

В церемонии примет участие племянница Мустафы Рафикова, а также представители поисковых отрядов "Держава" и "Ратник", поискового объединения "Тризна", Государственной Думы РФ.

Стоит отметить, что этот год у поисковиков выдался плодотворным. Во время экспедиции "Ржев. Калининский фронт" с 8 по 22 июня поисковики подняли останки 269 красноармейцев, нашли 18 медальонов.

По мнению губернатора Игоря Рудени, участвуя в поисковой работе, представители молодого поколения принимают эстафету исторической памяти, учатся тому, насколько важно беречь мир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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