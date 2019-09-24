Житель Тверской области хранил в лесу боевые снаряды

СЕГОДНЯ 08:51 2019-09-24T08:51:25+03:00

И получил за это условный срок

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Приговор в отношении жителя Нелидовского района вынес Нелидовский городской суд Тверской области. Мужчина признан виновным в совершении незаконного приобретения, хранения и ношения боеприпасов.

Установлено, что в начале сентября 2018 года в лесном массиве недалеко от дома, в месте расположения окопа времен Великой Отечественной войны местный житель обнаружил боевые военные "трофеи": три минометные мины и один артиллерийский снаряд.

Мужчина спрятал боеприпасы в укромном месте в лесу, а позже положил их в пакет и пошел по магазинам, где и был задержан сотрудниками вневедомственной охраны по Нелидовскому району.

Учитывая тот факт, что действия подсудимого, в случае срабатывания снарядов, могли привести к гибели людей, суд признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на полгода.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU