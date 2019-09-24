Житель Тверской области хранил в лесу боевые снаряды
Приговор в отношении жителя Нелидовского района вынес Нелидовский городской суд Тверской области. Мужчина признан виновным в совершении незаконного приобретения, хранения и ношения боеприпасов.
Установлено, что в начале сентября 2018 года в лесном массиве недалеко от дома, в месте расположения окопа времен Великой Отечественной войны местный житель обнаружил боевые военные "трофеи": три минометные мины и один артиллерийский снаряд.
Мужчина спрятал боеприпасы в укромном месте в лесу, а позже положил их в пакет и пошел по магазинам, где и был задержан сотрудниками вневедомственной охраны по Нелидовскому району.
Учитывая тот факт, что действия подсудимого, в случае срабатывания снарядов, могли привести к гибели людей, суд признал мужчину виновным. Ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на полгода.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU