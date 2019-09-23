На экологической встрече в Твери будут сортировать мусор, читать стихи и слушать музыку
28 сентября на набережной реки Тьмаки (напротив торгового центра «Семь морей») пройдет Эко-встреча «Соль земли», где с гостями встречи будут говорить об экологии и осознанном потреблении.
В программе:
11:00 - 11:15 Открытие
11:15 - 11:40 Знакомство с художником Владимиром Лебедевым
11:40 - 12:00 Лекция-беседа по раздельному сбору мусора и опасным отходам
11:40 - 13:20 Детская программа
12:00 - 12:30 Музыкальное выступление Ильи Аносова
13:00 - 13:20 Лекция о важности переработки пластика и производства из вторичного сырья
13:20 - 14:20 Поэтический час, свободный микрофон
На встречу жители города могут принести и сдать накопившиеся батарейки и крышки от пластиковых бутылок.
Время: с 11:00 до 15:00.
ИСТОЧНИК KP.RU