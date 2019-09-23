2019-09-23T23:15:52+03:00
Общество

На экологической встрече в Твери будут сортировать мусор, читать стихи и слушать музыку

Встреча будет идти с 11:00 до 15:00
Ирина ТАРАСОВА
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Лекция-беседа по раздельному сбору мусора и опасным отходам также пройдет в рамках встречиЛекция-беседа по раздельному сбору мусора и опасным отходам также пройдет в рамках встречиФото: Иван ВИСЛОВ
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28 сентября на набережной реки Тьмаки (напротив торгового центра «Семь морей») пройдет Эко-встреча «Соль земли», где с гостями встречи будут говорить об экологии и осознанном потреблении.

В программе:

11:00 - 11:15 Открытие

11:15 - 11:40 Знакомство с художником Владимиром Лебедевым

11:40 - 12:00 Лекция-беседа по раздельному сбору мусора и опасным отходам

11:40 - 13:20 Детская программа

12:00 - 12:30 Музыкальное выступление Ильи Аносова

13:00 - 13:20 Лекция о важности переработки пластика и производства из вторичного сырья

13:20 - 14:20 Поэтический час, свободный микрофон

На встречу жители города могут принести и сдать накопившиеся батарейки и крышки от пластиковых бутылок.

Время: с 11:00 до 15:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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