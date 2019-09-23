Сольный концерт Евгения Окунева «Я хочу тебя видеть» пройдет в Твери
19 октября в ДК «Металлист» состоится сольный концерт известного тверского певца Евгения Окунева - «Я хочу тебя видеть». Лиричное название несет несколько смыслов и в первую очередь адресовано каждому из зрителей лично.
- Если вам нравится моё творчество и вы хотите побывать на самом душевном концерте, где в том числе примут участие лучшие танцевальные коллективы Твери и гости из Москвы, то я вас жду! - приглашает на концерт Евгений.
Евгений Окунев - певец и автор песен, полуфиналист телепроекта «Новая звезда», ученик Ларисы Долиной, лауреат международных и всероссийских вокальных конкурсов, создатель и солист группы Дежа Вю.
Кстати, на днях у певца состоялась премьера клипа на песню "Чокнутая бывшая". Работа получилась очень интересной и все неспроста, ведь с недавних пор Евгений Окунев сотрудничает с автором песен таких суперзвезд, как Лепс, Лобода, Полина Гагарина, Елена Темникова и другие.
Концерт состоится 19 октября в 17:00.
ИСТОЧНИК KP.RU