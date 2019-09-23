2019-09-23T22:40:50+03:00
Звезды

Сольный концерт Евгения Окунева «Я хочу тебя видеть» пройдет в Твери

Начало в 17.00
Ирина ТАРАСОВА
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Будет душевно! Фото: ГеометрияБудет душевно! Фото: Геометрия
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19 октября в ДК «Металлист» состоится сольный концерт известного тверского певца Евгения Окунева - «Я хочу тебя видеть». Лиричное название несет несколько смыслов и в первую очередь адресовано каждому из зрителей лично.

- Если вам нравится моё творчество и вы хотите побывать на самом душевном концерте, где в том числе примут участие лучшие танцевальные коллективы Твери и гости из Москвы, то я вас жду! - приглашает на концерт Евгений.

Евгений Окунев - певец и автор песен, полуфиналист телепроекта «Новая звезда», ученик Ларисы Долиной, лауреат международных и всероссийских вокальных конкурсов, создатель и солист группы Дежа Вю.

Кстати, на днях у певца состоялась премьера клипа на песню "Чокнутая бывшая". Работа получилась очень интересной и все неспроста, ведь с недавних пор Евгений Окунев сотрудничает с автором песен таких суперзвезд, как Лепс, Лобода, Полина Гагарина, Елена Темникова и другие.

Концерт состоится 19 октября в 17:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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