В Тверской области суд заблокировал сайты, которые торговали запрещенными рыболовными снастями

СЕГОДНЯ 21:16 2019-09-23T21:16:56+03:00

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Интернет-страницы, содержащие запрещенные сведения, выявила прокуратура Кесовогорского района.

Сайты занимались продажей рыболовных сетей из Китая с доставкой на территорию Российской Федерации. Известно, что снасти изготовлены из полипропиленовой нити с диаметром нитей менее 0,5 мм и размерами ячеек менее 100 мм. Данный вид товара относится к запрещенным к ввозу на территорию России.

Также на сайтах продавались запрещенные к использованию низкочастотные ультразвуковые инверторы - электроудочки для ловли рыбы.

Прокуратура обратилась в суд с требованием о признании информации на указанных сайтах запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Суд требования прокурора удовлетворил, сайты заблокированы, информация изъята из свободного доступа.

ИСТОЧНИК KP.RU