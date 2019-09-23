В Тверской области суд заблокировал сайты, которые торговали запрещенными рыболовными снастями
Интернет-страницы, содержащие запрещенные сведения, выявила прокуратура Кесовогорского района.
Сайты занимались продажей рыболовных сетей из Китая с доставкой на территорию Российской Федерации. Известно, что снасти изготовлены из полипропиленовой нити с диаметром нитей менее 0,5 мм и размерами ячеек менее 100 мм. Данный вид товара относится к запрещенным к ввозу на территорию России.
Также на сайтах продавались запрещенные к использованию низкочастотные ультразвуковые инверторы - электроудочки для ловли рыбы.
Прокуратура обратилась в суд с требованием о признании информации на указанных сайтах запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
Суд требования прокурора удовлетворил, сайты заблокированы, информация изъята из свободного доступа.
ИСТОЧНИК KP.RU