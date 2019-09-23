2019-09-23T20:57:15+03:00
Общество

В трех районах Твери пройдут плановые отключения электроэнергии

Рабочие будут менять аварийные опоры проводов и ремонтировать трансформаторные подстанции
Ольга ТРОФИМОВА
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В трех районах Твери пройдут плановые отключения электричества Фото: архив "КП"В трех районах Твери пройдут плановые отключения электричества Фото: архив "КП"
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В связи с проведением планово-предупредительных работ на городских электросетях во вторник, 24 сентября, несколько районов Твери останутся без света.

Так, в Московском районе электричество отключат 25 сентября с 13:30 до 15:00 по адресам: пл. Гагарина, д. 2, д. 3; ул. Вагжанова, д. 127.

27 сентября с 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Кима, д. 1/2-31/2, д. 24/1-44; ул. Островского, д. 1/13-17, д. 2/11-18; ул. Линейная, д. 60-68; ул. Транспортная, д. 26-40; ул. Тургенева, д. 63а, д. 63б.

В Заволжском районе света не будет 24 сентября с 13:30 до 17:00 по адресам: ул. Горького, д. 133, д. 135, д. 137/6; наб. А. Никитина, д. 146, д. 148, д. 150, д. 152/2; Артиллерийский пер., д. 4.

25 сентября с 9:30 до 13:00 и с 13:30 до 17:00: ул. Хрустальная, д. 8а, КНС.

26 сентября с 13:30 до 16:00: ул. Оборонная, д. 6; Петербургское ш., д. 32 к.1, д. 34, д. 36, д. 38 к.1.

В Пролетарском районе 24 сентября с 9:00 до 16:00 обесточат: ул. Солнечную, д. 35-61; ул. Освобождения, д. 97-159; 5-й пр-д Полевой, д. 3-9, д. 4-10.

26 сентября с 9:00 до 16:00: ул. Кр. Октября, д. 13-91, д. 14-78; 2-й пр-д Стахановский, д. 39-57; ул. Сиреневая, д. 2-16, д. 3-17.

ИСТОЧНИК KP.RU

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