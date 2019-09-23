2019-09-23T20:36:19+03:00
Общество

На теплотрассах в микрорайоне "Южный" в Твери завешается ремонт

А жители многоэтажек по улице Склизкова третью неделю остаются без горячей воды
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери начался отопительный сезон, а часть объектов еще не отремонтировалиВ Твери начался отопительный сезон, а часть объектов еще не отремонтировалиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Капитальному ремонту, в рамках заключенных с подрядчиком контрактов, в микрорайоне "Южный" в Твери подлежат 17 объектов.

Завершить монтаж трубопровода с возможностью пуска теплоносителя коммунальщики должны до 25 сентября. До 1 октября должны быть проведены все восстановительные работы по благоустройству.

Как сообщает администрация Твери состоянию на 23 сентября работы завершены на 11 объектах.

В первую очередь подрядчик заканчивал ремонт на теплосетях, по которым запитаны социальные объекты – школы, детские сады, поликлиники. На шести оставшихся участках готовность составляет около 80%.

Напомним, отопительный сезон в Твери начался 23 сентября. Сегодня тепло начали пускать в детские сады, школы и больницы. Жилой фонд будут подключать с 26 сентября.

Вместе с тем, часть объектов жилого фонда по улице Склизкова в Московском районе третью неделю остается без горячей воды.

Как пояснили в диспетчерской службе "Тверской генерации", на одном из участков, в районе дома №50 произошел прорыв. В пятницу, 20 сентября его устранили, и вода появилась в квартирах. Но в воскресенье авария повторилась и воду вновь отключили.

Теперь, в связи с началом отопительного сезона, все бригады заняты на объектах социальной сферы, поэтому точных сроков восстановления горячего водоснабжения пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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