На теплотрассах в микрорайоне "Южный" в Твери завешается ремонт
Капитальному ремонту, в рамках заключенных с подрядчиком контрактов, в микрорайоне "Южный" в Твери подлежат 17 объектов.
Завершить монтаж трубопровода с возможностью пуска теплоносителя коммунальщики должны до 25 сентября. До 1 октября должны быть проведены все восстановительные работы по благоустройству.
Как сообщает администрация Твери состоянию на 23 сентября работы завершены на 11 объектах.
В первую очередь подрядчик заканчивал ремонт на теплосетях, по которым запитаны социальные объекты – школы, детские сады, поликлиники. На шести оставшихся участках готовность составляет около 80%.
Напомним, отопительный сезон в Твери начался 23 сентября. Сегодня тепло начали пускать в детские сады, школы и больницы. Жилой фонд будут подключать с 26 сентября.
Вместе с тем, часть объектов жилого фонда по улице Склизкова в Московском районе третью неделю остается без горячей воды.
Как пояснили в диспетчерской службе "Тверской генерации", на одном из участков, в районе дома №50 произошел прорыв. В пятницу, 20 сентября его устранили, и вода появилась в квартирах. Но в воскресенье авария повторилась и воду вновь отключили.
Теперь, в связи с началом отопительного сезона, все бригады заняты на объектах социальной сферы, поэтому точных сроков восстановления горячего водоснабжения пока нет.
ИСТОЧНИК KP.RU