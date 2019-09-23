2019-09-23T20:01:42+03:00
Звезды

"Музыкальная осень в Твери" откроется выступлением симфонического оркестра и большого сводного хора

Фестиваль начинается 1 октября
Ольга ТРОФИМОВА
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"Музыкальная осень в Твери" начнется 1 октября Фото: Тверская академическая областная филармония"Музыкальная осень в Твери" начнется 1 октября Фото: Тверская академическая областная филармония
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Фестиваль "Музыкальная осень в Твери" откроется 1 октября в Тверской академической областной филармонии в 50-й раз.

Как отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя, проекты Тверской академической областной филармонии уже получили признание публики и являются важным вкладом в развитие культуры тверского края и всей России.

В день открытия фестиваля на сцене выступит сводный фестивальный симфонический оркестр: Губернаторский камерный оркестр "Российская камерата" и группа исполнителей на медно-духовых инструментах из Москвы, а также большой сводный хор: Губернаторский камерный хор "Русский партес", концертный хор Хоровой школы мальчиков и юношей из Конаково.

Программа всего фестиваля бещает быть насыщенной: 5 октября на сцене филармонии выступит фонограф-джаз-квартет Сергея Жилина, 6 октября - "Вселенная Баха", 9 октября состоится концерт к 30-летию Губернаторского камерного хора "Русский партес". 15 октября выступит лауреат международных конкурсов Владислав Косарев, 17 октября представят программу "Обаяние" к юбилею лауреата международных конкурсов Максима Сальникова.

22 октября в филармонии выступит Московский государственный академический театр танца "Гжель". 27 октября запланировано выступление Губернаторского камерного оркестра "Российская камерата" и солиста на фортепиано, Заслуженного артиста России Александра Гиндина. Дирижер – Пиотр Сулковски (Польша).

ИСТОЧНИК KP.RU

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