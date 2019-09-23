2019-09-23T19:27:46+03:00
Общество

Более 700 жителей Твери вышли на уборку города

В минувшие выходные в областной столице состоялся массовый субботник
Ольга ТРОФИМОВА
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Горожане собрали более 100 кубометров мусора Фото: пресс-служба администрации ТвериГорожане собрали более 100 кубометров мусора Фото: пресс-служба администрации Твери
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В минувшие выходные в общегородском субботнике приняли участие более 700 горожан. Уборка проходила в рамках Всероссийской экологической акции "Зеленая Россия".

Силами тверичан в порядок были приведены 14 территорий. В Центральном районе от мусора очистили набережную Волги от стадиона "Центральный" до пескобазы, убрали береговую зону реки Тьмаки возле дома №1 корп. 1 на проспекте Чайковского, а также набережную реки Лазури от улицы Трехсвятской до парка Победы.

Также субботник прошел в зеленых зонах города - Первомайской и Бобачевской рощах, на Константиновских карьерах, в районе Восточного моста и на ряде других территорий.

В общей сложности было собрано 106,2 кубометров мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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