Более 700 жителей Твери вышли на уборку города

СЕГОДНЯ 19:27 2019-09-23T19:27:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В минувшие выходные в общегородском субботнике приняли участие более 700 горожан. Уборка проходила в рамках Всероссийской экологической акции "Зеленая Россия".

Силами тверичан в порядок были приведены 14 территорий. В Центральном районе от мусора очистили набережную Волги от стадиона "Центральный" до пескобазы, убрали береговую зону реки Тьмаки возле дома №1 корп. 1 на проспекте Чайковского, а также набережную реки Лазури от улицы Трехсвятской до парка Победы.

Также субботник прошел в зеленых зонах города - Первомайской и Бобачевской рощах, на Константиновских карьерах, в районе Восточного моста и на ряде других территорий.

В общей сложности было собрано 106,2 кубометров мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU