Более 700 жителей Твери вышли на уборку города
В минувшие выходные в общегородском субботнике приняли участие более 700 горожан. Уборка проходила в рамках Всероссийской экологической акции "Зеленая Россия".
Силами тверичан в порядок были приведены 14 территорий. В Центральном районе от мусора очистили набережную Волги от стадиона "Центральный" до пескобазы, убрали береговую зону реки Тьмаки возле дома №1 корп. 1 на проспекте Чайковского, а также набережную реки Лазури от улицы Трехсвятской до парка Победы.
Также субботник прошел в зеленых зонах города - Первомайской и Бобачевской рощах, на Константиновских карьерах, в районе Восточного моста и на ряде других территорий.
В общей сложности было собрано 106,2 кубометров мусора.
ИСТОЧНИК KP.RU