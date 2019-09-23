Ежемесячную выплату из материнского капитала получают более 1200 семей в Тверской области

СЕГОДНЯ 17:58 2019-09-23T18:01:46+03:00

Выплату получают семьи с низким доходом, родившие или усыновившие второго ребёнка после 1 января 2018 года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Изменить размер текста: A A

По статистике тверского регионального отделения Пенсионного фонда России, на сегодняшний момент ежемесячные выплаты из средств материнского капитала получают 1 238 семей Верхневолжья.

Такую выплату вправе получать семьи, родившие или усыновившие второго ребёнка после 1 января 2018 года. При этом доход семьи на каждого её члена не должен превышать полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного гражданина за второй квартал предшествующего года. Для Тверской области сейчас это 16432,92 руб.

Размер выплаты равен прожиточному минимуму ребёнка и составляет сегодня 10710,64 руб.

- Подать заявление на установление ежемесячной выплаты из материнского капитала можно в электронном виде через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР, в любом территориальном органе ПФР, а также в филиалах МФЦ, - сообщают в тверском отделении Пенсионного фонда РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU