2019-09-23T17:50:27+03:00
Экономика

Тверская область находится на 53 месте в стране по росту зарплат

Это примерно на десять пунктов ниже середины списка
Виктория ТУШКОВА
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Зарплаты тверичан выросли на 6,3% за полгода.Зарплаты тверичан выросли на 6,3% за полгода.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В рейтинг темпов роста заработной платы за первое полугодие 2019 года попали все 85 субъектов страны.

Авторы исследования, «РИА Рейтинг», проанализировали, как подросли средние зарплаты, а также сравнили покупательную способность населения в регионах. Для этого они вычислили, сколько фиксированных наборов товаров и услуг могут позволить себе купить жители того или иного субъекта на свою среднюю зарплату.

Тверская область заняла 53 место с ростом зарплат на 6,3% за полгода. Средняя зарплата у нас (за вычетом НДФЛ) - 28 119 руб. На эти деньги можно купить 1,86 фиксированных наборов товаров и услуг.

На первом месте - Костромская область. За полгода зарплаты там выросли на 14,7% (средняя зарплата 26 900 руб.). На эти деньги можно купить 1,93 фиксированных набора. А вот житель региона-аутсайдера - Ямало-Ненецкого АО — может купить 4,6 таких наборов. Его средняя зарплата составляет 90 369 руб. В конец рейтинга ЯНАО поместил невысокий темп роста зарплат — 2,3%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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