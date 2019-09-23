В Тверской области началась астрономическая осень

СЕГОДНЯ 16:23 2019-09-23T16:23:22+03:00

Осень вступила в свои права Фото: архив "КП"

В регионе похолодает до -4 градусов

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В начале рабочей недели синоптики вновь предупреждают жителей Тверской области о похолодании. Экстренное предупреждение появилось на сайте Тверского гидрометцентра.

Согласно прогнозу, в течении суток 23 сентября на территории Верхневолжья ожидается северо-западный ветер отдельными порывами до 17 м/сек.

С 23 сентября ночные температуры начнут понижаться до -3...+2 град. В ночь на 25 сентября столбик термометра опустится до -4 градусов. Днем будет безветрено и ясно, до +9 градусов.

К выходным разогреет до +12, но на большее рассчитывать уже не стоит. В регионе началась астрономическая осень.

ИСТОЧНИК KP.RU