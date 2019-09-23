Частицы металломагнитной примеси обнаружили в манке в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:07 2019-09-23T16:07:27+03:00

Некачественной кашей кормили в одном из соцучреждений Тверской области Фото: архив "КП"

Некачественную кашу давали в одном из соцучреждений

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Пробы крупы были отобраны инспекторами отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области в социальном бюджетном учреждении в Бологовском районе.

Образцы крупы исследовали специалисты Тверской межобластной ветеринарной лаборатории и обнаружили в них частицы металломагнитной примеси, недопустимые в соответствии с требованиями государственного стандарта ГОСТ 7022097.

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению в регионе оборота некачественной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU