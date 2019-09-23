Частицы металломагнитной примеси обнаружили в манке в Тверской области
Некачественную кашу давали в одном из соцучреждений
Некачественной кашей кормили в одном из соцучреждений Тверской области Фото: архив "КП"
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Пробы крупы были отобраны инспекторами отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области в социальном бюджетном учреждении в Бологовском районе.
Образцы крупы исследовали специалисты Тверской межобластной ветеринарной лаборатории и обнаружили в них частицы металломагнитной примеси, недопустимые в соответствии с требованиями государственного стандарта ГОСТ 7022097.
Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению в регионе оборота некачественной продукции.
ИСТОЧНИК KP.RU