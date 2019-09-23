2019-09-23T15:43:34+03:00
Происшествия

Госавтоинспекторы разыскивают очевидцев ДТП в Заволжском районе Твери

Авария произошла 5 сентября
Ольга ТРОФИМОВА
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Тверские инспекторы ищут очевидцев аварии, которая произошла в начале сентября в ТвериТверские инспекторы ищут очевидцев аварии, которая произошла в начале сентября в ТвериФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Группа розыска ОР ДПС ГИБДД УМВД России по г. Твери разыскивает очевидцев ДТП во дворе дома №33 по ул. Паши Савельевой. Авария произошла ночью, 5 сентября, во дворе дома №33 корпус 2.

Неустановленный водитель, управляя автомобилем "Хендай Солярис" темного цвета, наехал на припаркованный автомобиль "Ниссан Кашкай" и скрылся с места происшествия.

Сотрудники ГИБДД просят всех, кто имеет какую-либо информацию о дорожно-транспортном происшествии (стал свидетелем, записал на видеорегистратор, знает очевидцев этого происшествия), сообщить об этом по телефонам: 8 (4822)66-78-41; 8(904)001-92-15.

ИСТОЧНИК KP.RU

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