Госавтоинспекторы разыскивают очевидцев ДТП в Заволжском районе Твери

СЕГОДНЯ 15:43 2019-09-23T15:43:34+03:00

Тверские инспекторы ищут очевидцев аварии, которая произошла в начале сентября в Твери Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Группа розыска ОР ДПС ГИБДД УМВД России по г. Твери разыскивает очевидцев ДТП во дворе дома №33 по ул. Паши Савельевой. Авария произошла ночью, 5 сентября, во дворе дома №33 корпус 2.

Неустановленный водитель, управляя автомобилем "Хендай Солярис" темного цвета, наехал на припаркованный автомобиль "Ниссан Кашкай" и скрылся с места происшествия.

Сотрудники ГИБДД просят всех, кто имеет какую-либо информацию о дорожно-транспортном происшествии (стал свидетелем, записал на видеорегистратор, знает очевидцев этого происшествия), сообщить об этом по телефонам: 8 (4822)66-78-41; 8(904)001-92-15.

ИСТОЧНИК KP.RU