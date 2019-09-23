Прокуратура защитила права инвалидов восьми сельских поселений Тверской области

СЕГОДНЯ 15:34 2019-09-23T15:34:34+03:00

В населенных пунктах отсутствовал регламент предоставления гражданам мест для строительства гаража или стоянки

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Проверку соблюдения органами местного самоуправления требований законодательства о социальной защите инвалидов провела прокуратура Торопецкого района Тверской области.

Установлено, что в восьми сельских поселениях района отсутствовал административный регламент по предоставлению инвалидам мест для строительства гаража или стоянки для средств передвижения.

Прокурор подал в суд иски о признании незаконным бездействия органов местного самоуправления поселений с требованием принять необходимый регламент и восстановить граждан с инвалидностью в правах на внеочередное получение мест для строительства гаража или стоянки для средств передвижения вблизи места жительства.

Требования прокурора удовлетворены.

Решения в законную силу не вступили.

ИСТОЧНИК KP.RU