2019-09-23T14:04:54+03:00
Происшествия

Автомобилист из Тверской области лишился видеорагистратора

Гаджет украли, пока автомобиль стоял на парковке
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
ЗА кражу мужчине грозит два года тюрьмыЗА кражу мужчине грозит два года тюрьмыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

С заявлением в полицию обратился 34-летний житель города Конаково. Мужчина сообщил полицейским, что ночью неизвестный злоумышленник разбил стекло его автомобиля, припаркованного на одной из улиц, пробрался в салон и похитил видеорегистратор.

На поиски подозреваемого у оперативников не ушло много времени. Его задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался 30-летний местный житель. Мужчина сознался в содеянном и вернул похищенное.

По статье "Кража" мужчина может сесть в тюрьму на два года. Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ежемесячную выплату из материнского капитала получают более 1200 семей в Тверской области
Тверская область находится на 53 месте в стране по росту зарплат
В Тверской области началась астрономическая осень
Частицы металломагнитной примеси обнаружили в манке в Тверской области
Госавтоинспекторы разыскивают очевидцев ДТП в Заволжском районе Твери
Прокуратура защитила права инвалидов восьми сельских поселений Тверской области
В Тверской области появился спортивный маршрут для пенсионеров
В Тверской области предприниматель устроил вдоль дороги склад лесоматериалов
На Театральной площади в Твери произошло ДТП
Безработный житель Тверской области обокрал дачу москвички
Тверские следователи закрыли дело об убийстве певца Михаила Круга
Более 60 тысяч электронных больничных выдано в Тверской области