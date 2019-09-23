Автомобилист из Тверской области лишился видеорагистратора

СЕГОДНЯ 14:04 2019-09-23T14:04:54+03:00

ЗА кражу мужчине грозит два года тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

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С заявлением в полицию обратился 34-летний житель города Конаково. Мужчина сообщил полицейским, что ночью неизвестный злоумышленник разбил стекло его автомобиля, припаркованного на одной из улиц, пробрался в салон и похитил видеорегистратор.

На поиски подозреваемого у оперативников не ушло много времени. Его задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался 30-летний местный житель. Мужчина сознался в содеянном и вернул похищенное.

По статье "Кража" мужчина может сесть в тюрьму на два года. Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU